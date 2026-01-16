Шелест онлайн встретится с омичами

Прямой эфир запланирован на 22 января.

Фото: t.me/shelest_sn

Омичи смогут задать вопросы мэру Омска Сергею Шелесту. Градоначальник ответит на них в ходе прямого эфира, который состоится на 12 канале в четверг, 22 января. Начало в 10:20.

Оставить свои вопросы омичи могут под постом 12 канала в соцсети «ВКонтакте». Помимо телевизионного эфира, онлайн-трансляция будет доступна в социальных сетях и слушателям радиостанции «Монте-Карло Омск».

В декабре состоялась прямая линия с Президентом РФ Владимиром Путиным. Самые популярные вопросы, интересующие омичей, были связаны с социальной политикой.