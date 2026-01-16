Омские школьники смогут познакомиться с профессией нефтепереработчика

«Газпромнефть – смазочные материалы» запустила в Омске программу профориентации для старшеклассников на базе собственного высокотехнологичного производства.

Фото: Дмитрий Верхоробин

Предприятие начало реализацию программы ранней профориентации школьников на площадке Омского завода смазочных материалов. Проект направлен на формирование интереса молодежи к профессиям нефтеперерабатывающей отрасли и реализуется в рамках долгосрочной стратегии подготовки кадров.

Первыми участниками программы стали 60 учащихся 9–11 классов академического лицея. Школьники побывали на ключевом производственном объекте предприятия и познакомились с полным циклом создания современных смазочных материалов – от поступления сырья до отгрузки готовой продукции.

Особый интерес у ребят вызвал комплекс гидроизодепарафинизации – крупнейшее в России высокотехнологичное производство синтетических базовых масел, работающее на всех видах нефтяного сырья. В ходе практического занятия старшеклассники также посетили лабораторию масел и нефтехимии, автоматизированный участок фасовки и роботизированный складской комплекс. Интеллектуальная система предприятия в круглосуточном режиме контролирует все этапы производства.

– «Газпромнефть-СМ» делает стратегическую ставку на раннюю профориентацию, – отметил генеральный директор Анатолий Скоромец. – Открывая двери наших высокотехнологичных предприятий для старшеклассников, мы показываем будущее всей отрасли. Наша цель – дать ребятам возможность увидеть самое современное производство, заинтересовать молодежь профессиями в сфере нефтепереработки и тем самым заложить основу для обеспечения устойчивого развития.

Предприятие подключилось к федеральному проекту Минпросвещения РФ «Россия – мои горизонты». В его рамках специалисты компании провели для омских школьников серию занятий о востребованных профессиях в сфере нефтепереработки.

– Практико-ориентированная профориентация – ключевой запрос времени, – прокомментировала министр образования Омской области Ольга Степанова. – Особенно ценно, когда инициатива исходит от самих школьников, а ведущая промышленная компания ее поддерживает и выводит на качественно новый, системный уровень.

Министр подчеркнула, что модель, в которой бизнес инвестирует в подготовку будущих специалистов со школьной скамьи, является весомым вкладом в развитие кадрового потенциала ключевых для отечественной экономики отраслей.