Омский регоператор призвал управляющие компании расчищать снег у контейнерных площадок

Неубранный снег все чаще мешает работе мусоровозов в Омске. Регоператор призывает управляющие компании своевременно расчищать подъезды и территории вокруг ТКО.

ООО "Магнит"

С наступлением зимнего периода перевозчики все чаще сталкиваются с проблемами при вывозе твердых коммунальных отходов в Омске. Основная причина – нерасчищенные от снега и наледи контейнерные площадки и подъезды к ним, из-за чего мусоровозы физически не могут подъехать к месту погрузки.

Один из актуальных примеров – контейнерная площадка по адресу: Красный Путь, 74. За ее содержание отвечает ООО «УК «Новый Сервис», однако территория в радиусе около 10 метров длительное время оставалась неубранной. В результате спецтехника не смогла подъехать к контейнерам в установленное время.

Похожая ситуация сложилась и в поселке Изумрудном, где несколько дней подряд вывоз отходов был невозможен из-за снежных завалов. Работы по расчистке подъездных путей начались только после обращений жителей.

В регоператоре ООО «Магнит» напоминают, что содержание контейнерных площадок и прилегающей территории – обязанность собственника земельного участка. Если площадка расположена на территории многоквартирного дома, ответственность несут управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. За объекты на муниципальной земле отвечают органы местного самоуправления.

– Снежные завалы приводят к задержкам вывоза отходов, переполнению контейнеров и, как следствие, к ухудшению санитарной обстановки. При этом соблюдение графика напрямую зависит от того, обеспечен ли проезд для спецтехники, – отмечают представители компании.

Регоператор призывает управляющие компании и ТСЖ оперативно расчищать контейнерные площадки и подъезды к ним, а органы местного самоуправления – усилить контроль за состоянием муниципальных площадок. Жителям в случае выявления проблем рекомендуют обращаться в свои управляющие организации или в администрацию.

Своевременная уборка снега, подчеркивают специалисты, – важный элемент всей системы обращения с отходами и залог поддержания чистоты в городе.