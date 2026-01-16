Хоценко подвел итоги газификации частного сектора в Омске

За прошлый год в рамках проекта «Чистый воздух» к экологичному топливу подключены более двух тысяч домов.

Фото: Сергей Мельников

Итоги работы за прошлый год рассмотрели на совместном заседании межведомственной рабочей группы по обращению с отходами и регионального штаба по реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Одним из ключевых направлений для Омска остается газификация частного сектора. В 2025 году план по этому мероприятию выполнен в полном объеме. В рамках федерального проекта к газу подключили более 2,1 тыс. частных домовладений.

С марта по сентябрь прошлого года газифицировано 1808 домов. Еще 310 собственников получили компенсацию за перевод жилья на газ в декабре. Таким образом, возможность пользоваться экологически чистым топливом в 2025 году появилась у жителей 2118 домов.

Всего за период с 2022 по 2025 год в рамках проекта «Чистый воздух» в регионе газифицировано 5606 домовладений.

Газификация частного сектора позволяет снизить концентрацию вредных веществ вблизи жилой застройки, уменьшить задымленность и сформировать более комфортную городскую среду. Как отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко, переход на экологичные источники энергии является важной частью системной работы по улучшению качества воздуха и сохранению здоровья омичей.