«Золотой» форвард «Авангарда» установил личный рекорд в КХЛ

Дмитрий Рашевский набрал 200-е очко в лиге.

Фото: hawk.ru

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский во вчерашнем матче против ЦСКА достиг важного рубежа. Форвард отметился результативной передачей, которая стала для него 200-м баллом за карьеру в КХЛ.

Для достижения этого результата Рашевскому потребовалось 345 матчей. Теперь на его счету 101 заброшенная шайба и 99 ассистов. Большая часть очков (183) была набрана в регулярных чемпионатах, еще 17 баллов нападающий записал на свой счет в матчах на вылет.

Как уточнили в пресс-службе «Авангарда», свой первый балл Рашевский набрал 24 декабря 2020 года, защищая цвета московского «Динамо» в поединке против «Ак Барса». В омский «Авангард» форвард перешел в минувшее межсезонье, за него «ястребы» заплатили бело-голубым компенсацию в размере около 120 млн рублей.