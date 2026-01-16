В Омской области рухнули цены на сахар, яйца и масло

В лидерах роста цен оказались морской деликатес, мясо и алкоголь.

omskinform.ru

Омскстат опубликовал данные об изменении цен в регионе за 11 месяцев 2025 года. Согласно отчету, индекс потребительских цен составил 104,7 %, что значительно ниже показателей аналогичного периода 2024 года, когда инфляция достигала 8,8 %.

Рекордсменом по росту цен стало рытье могил. Услуга взлетела в цене на 68,1 %. На 35 % дороже стал проезд в междугородних автобусах, на 32 % – удаление зубов под анестезией. Тарифы ЖКХ в среднем выросли на 10,5 %. Ощутимее всего изменились строчки за холодную воду (+14,6 %) и вывоз мусора (+16,1 %).

Любителям деликатесов придется платить за кальмары на 40 % больше. Также в топе подорожания говядина (+19,7 %) и пиво (+19,1 %).

В то же время эксперты отмечают снижение цен на некоторые продукты. Заметно подешевели яйца (-19,6 %), сахар (-3,5 %) и оливковое масло (-18,3 %). Обучение на курсах профподготовки теперь обойдется на 22 % дороже, а общая стоимость образовательных услуг выросла почти на 11 %.