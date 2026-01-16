Ушел из жизни ветеран Избирательной комиссии Омской области

Его не стало на 79-м году жизни.

Фото: www.omsk.izbirkom.ru

В Омской области на 79-м году жизни скончался ветеран избирательной комиссии Юрий Борщ, занимавшийся организацией и проведением выборов различных уровней на территории региона более 20 лет. Об этом сообщили на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области.

Юрий Павлович начал свой профессиональный путь в 2002 году. Долгое время он возглавлял избирательную комиссию Тевризского района, а с 2006 года перешел на работу в Избирательную комиссию Омской области на постоянной основе, где трудился вплоть до выхода на заслуженный отдых.

– Большой опыт работы, юридическая грамотность позволяли Юрию Павловичу руководить территориальной избирательной комиссией на протяжении многих лет. Юрий Павлович навсегда останется в сердцах и памяти близких, друзей и коллег. В Избирательной комиссии Омской области Юрий Павлович запомнится грамотным, ответственным и отзывчивым сотрудником, – говорится в сообщении.

За многолетнюю работу Юрий Борщ был отмечен Благодарственным письмом ЦИК России и Почетной грамотой Избирательной комиссии Омской области.