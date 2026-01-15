Омские полицейские пошли по следам в лесу и наткнулись на два трупа

Мужчина приехал в гости и решил пострелять.

Фото: t.me/omsk_police

Охотинспектор из Крутинского района Омской области обратился в полицию, сообщив о найденных следах крови недалеко от деревни Салтаим Крутинского района. Прибывшие на место следователи обнаружили следы снегохода, ведущие к одному из домов.

Там же находились местные жители и 39-летний гость из Омска. Мужчине нечего было скрывать: он признался в незаконной охоте. Полиция нашла во дворе дома снегоход, две убитые особи косуль, их шкуры и внутренности. У задержанного изъяты охотничьи принадлежности: официально зарегистрированный карабин модели «Вепрь-308», снегоход и санки.

Выяснилось, что охотник заранее получил официальную лицензию на добычу одной косули, которую он уже использовал. Имея также лицензию на отлов пушных зверей, он намеревался охотиться на волков. Однако случайно встретившись в лесу с парой косуль, мужчина не удержался и убил их незаконно.

Ущерб, нанесенный лесному фонду региона, оценивается в 80 тыс. рублей. Следствие возбудило уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота).