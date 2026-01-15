Закрытая школа под Омском выдала золотую медаль ученику, который «не осилил» ЕГЭ

Школу закрыли после Нового года из-за разрушающегося фундамента.

Фото: t.me/ghest_omska

В истории с закрытой после каникул школой под Омском появились новые подробности. Осенью минобразования Омской области выдало предостережение школе в Сосновке Азовского района.

Проверяющие обнаружили нарушение: хотя ученик школы окончил учебный год с одними пятерками, набранные им баллы ЕГЭ оказались недостаточными для награждения медалью «За особые успехи в учении» и выдачи аттестата с отличием.

– Количество баллов, набранных на едином государственном экзамене по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Информатика», не дает права обучающемуся на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении». При этом обучающемуся аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» Учреждением были выданы, – сказано в документе.

Напомним, что для того, чтобы получить золотую медаль, выпускнику необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и любому другому выбранному предмету не ниже 70 баллов, для серебряной награды минимальный порог установлен на уровне 60 баллов, как предусмотрено приказом Министерства просвещения РФ.

Напомним, что школу в Сосновке закрыли сразу после новогодних каникул. Как рассказали родители учеников, причиной стал разрушенный фундамент. Теперь младшеклассники будут учиться в здании местного детского сада, а ученики постарше будут ездить в другие населенные пункты.