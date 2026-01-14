Омск-Информ
·Образование

В Омской области после Нового года внезапно закрыли школу

Детям придется ездить на занятия в другую деревню. Как перевезти 300 учеников, никто не знает.

Жители села Сосновка в Азовском районе Омской области пожаловались в соцсетях на закрытие школы. Это произошло сразу после новогодних каникул. Без учебного заведения остались более 300 учеников с первого по одиннадцатый классы.

– Школа закрыта из-за аварийного состояния фундамента. Причиной такого разрушения, возможно, стал изношенный водопровод: его постоянно латают, но старые трубы давно требуют замены. В кюветах круглый год стоит вода. Теперь наши дети вынуждены ездить в школу в другую деревню, но перевезти всех не получится: 300 человек за раз никто не увезет,– негодуют местные жители.

В школе учились дети не только из Сосновки, но и из других деревень. Министерство образования региона ситуацию пока не прокомментировало.

