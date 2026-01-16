В Омске продолжат стоять беспощадные морозы

Местами похолодает до –38 °C.

Фото: Freepik.com

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 16 января, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –23...–28 °C, по северо-западу потеплеет до –18 °C.

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений будет дуть со слабой скоростью. На дорогах – гололедица. Атмосферное давление будет слабо расти.

К ночи морозы усилятся, и пройдет небольшой снег. Столбик термометра опустится до –27...–32 °C, по северу ожидается до –22 °C, по юго-востоку похолодает до –33...–38 °C. Скорость южного ветра составит 2–7 м/с. На дорогах сохранится гололедица, и появится изморозь. Атмосферное давление существенно не изменится.