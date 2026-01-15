В Омске пропала пенсионерка, пережившая Великую Отечественную войну

Она может нуждаться в помощи медиков.

Фото: vk.com/dobrospasomsk

Сегодня, 15 января, в Омске пропала пенсионерка Мария Гаитова, 1941 года рождения. Как сообщили в ПСО «Доброспас-Омск», она вышла из дома по адресу: ул. 2-я Железнодорожная в Октябрьском округе и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 150 см, среднего телосложения, темные глаза, темные волосы с сединой.

Была одета в черный длинный пуховик с капюшоном без меха, бежевую шапку, темно-синие джинсы, бордовые кожаные полусапожки. Также при ней была клетчатая сумка в серо-голубых тонах.

Волонтеры отметили, что 85-летняя пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Марии Гаитовой, просят сообщить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.

Обновлено 21:12: Мария Гаитова найдена, жива.