Нетерпеливым омичам разрешили окунуться в купели раньше срока

Одна из локаций заработает на день раньше.

Фото: t.me/shelest_sn

Одну из купелей в Омске откроют раньше срока. Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, принято решение перенести открытие праздничных мероприятий в честь Крещения Господня на день раньше.

Так, ранее сообщалось, что купели на «Зеленом острове» откроют 19 января, но уже через несколько часов градоначальник заявил, что точку для купания откроют 18 января в 14:00.

– Принято решение о том, что купели на «Зеленом острове» будут доступны уже 18 января с 14:00 до 23:00, – рассказал Шелест в своем телеграм-канале.

Напомним, что вторая точка организована около храма Святого Благоверного Князя Дмитрия Донского, расположенного на территории филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. Там обустроят три искусственные купели с палатками для обогрева. Посетители смогут окунуться с 9:00 до 00:00. Работать точка начнет 19 января.

Также мэр сообщил, что на местах будут дежурить специальные службы, и посоветовал омичам оценить состояние здоровья и проконсультироваться с врачом перед купанием.