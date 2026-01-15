На оживленном перекрестке в Омске изменили схему движения

Вскоре на перекрестке «прокачают» светофоры.

В Омске изменилась организация дорожного движения на перекрестке проспекта Менделеева и улицы Заозерной в Советском округе. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

– С учетом обращения омичей пересмотрели схему организации дорожного движения на пересечении проспекта Менделеева и улицы Заозерной, – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Теперь перед перекрестком, со стороны улицы Химиков, установлены знаки «Направления движения по полосам», обозначающие следующее распределение потоков: правая полоса предназначена исключительно для поворота направо, средняя – только для движения прямо, левая позволяет двигаться как прямо, так и поворачивать налево.

Вскоре дополнительно появятся правосторонние секции светофоров и изменится порядок переключения сигналов. Благодаря этому автомобилисты, едущие по проспекту Менделеева от улицы Химиков, получат возможность повернуть направо в сторону проспекта Академика Королева в двух фазах светофорного цикла.