Омские автобусы отремонтируют за 13 миллионов

Запчасти будут поставлять малыми партиями в течение всего года.

Принадлежащее муниципалитету АО «Пассажирское предприятие № 8» объявило конкурс на выбор поставщика автозапчастей для обслуживания городских автобусов.

Желающие принять участие в торгах должны направить заявки до 23 января. Начальная стоимость контракта установлена на уровне 13 млн рублей.

Согласно техническим условиям, предприятию необходимы запчасти 306 наименований с соответствующими спецификациями. Поставляемый товар будет доставляться небольшими партиями в течение всего 2026 года по мере поступающих заявок. Обязательным условием участия в конкурсе является предоставление гарантий производителя сроком минимум 12 месяцев.

