На омском заводе им. Баранова директором стал кандидат наук

Юрий Нуртдинов окончил политех по технической специальности и ОмГУ по управленческой.

фото: мипромторг Омской области

Директором Омского моторостроительного объединения имени П. И. Баранова Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех») назначен Юрий Нуртдинов. До этого он занимал пост главного инженера на московском предприятии «ОДК-Салют», сообщили в региональном минпромторге.

В двигателестроительной отрасли Нуртдинов работает 18 лет, начинал с рабочей профессии, позже занимал ряд руководящих должностей на моторостроительном объединении имени П. И. Баранова. В 2014 году стал главным инженером «ОДК-Салют».

– Юрий Рашитович окончил Омский государственный технический университет по специальности «Металлорежущие станки и инструменты» и Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского по специальности «Подготовка управленческих кадров». Имеет ученую степень кандидата технических наук, – сообщили в минпромторге.

Предыдущий директор Игорь Шаповалов продолжит работу руководителем филиала ПАО «ОДК-Сатурн». При нем объединение имени П. И. Баранова вошло в 2025 году в тройку лидеров по темпам роста промышленного производства.