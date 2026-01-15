Солдатова «чиллит» на Кипре и не хочет сдаваться омским силовикам

Информацию омские следователи получают от Интерпола.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Омской области

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова и не думает возвращаться в Россию. Возможно, потому, что ее с нетерпением ждут омские силовики, чтобы судить по уголовному делу о поставке медицинского оборудования по завышенным ценам. Об этом рассказал заместитель председателя СУ СК по Омской области Михаил Зайцев в ходе интервью «Омск-информу».

Известно, что бывший министр здравоохранения покинула пределы страны еще до возбуждения уголовного дела. Она объявлена в международный розыск с 2021 года по делу по ст. 286 УК РФ о превышении должностных полномочий. Доказательная база собрана омскими следователями.

По состоянию на сегодняшний день Ирина Солдатова по-прежнему не рвется в Россию. И судя по всему, спокойно «чиллит» на Кипре.

– Она находится на Северном Кипре. Информация от Интерпола. Если обвиняемая изъявит желание вернуться, дело оперативно будет направлено в суд, – сказал Михаил Зайцев.

По его словам, следствие провело много оценочных экспертиз, сопоставляя стоимость медицинского оборудования по документам со среднерыночными ценами. При этом вся техника, закупленная при Солдатовой по завышенным ценам, благополучно используется в омских больницах и до сегодняшнего дня.

Отметим, что Ирина Солдатова начала делать карьеру в Омске после того, как покинула пост замминистра здравоохранения Московской области. В марте 2020 года она стала советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения и возглавила оперативную рабочую группу по предотвращению завоза коронавирусной инфекции в регион. 1 апреля 2020 года Солдатова была назначена министром здравоохранения Омской области, однако уже в ноябре того же года стремительно покинула этот пост.

Позже Ирину Солдатову обвинили в превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб бюджету в размере более 105 миллионов рублей. Следствие полагает, что экс-министр могла организовать заключение госконтрактов с коммерческими компаниями на поставку медицинского оборудования по явно завышенным ценам.