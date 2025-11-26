Стали известны новые детали дела экс-министра здравоохранения Солдатовой

Следствие готово предъявить обвинение по делу о превышении должностных полномочий.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Омской области

Стали известны новые подробности по делу экс-министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой, объявленной в международный розыск с 2021 года по делу о превышении должностных полномочий. Она пока остается за границей и не планирует возвращаться в Россию.

Следственные органы уже собрали доказательную базу по делу и готовы предъявить обвинение при первой возможности. Об этом рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Омской области Юрий Остапенко.

– Фигурантка находится в розыске и пока за границей, возвращаться не собирается. Работа по делу продолжается, ведется оперативное сопровождение, мы регулярно актуализируем информацию о ее местонахождении. Если бы она пересекла границу Российской Федерации, были бы приняты соответствующие меры, – заявил Остапенко.

Он также подчеркнул, что Солдатова поддерживает связь с адвокатом, но эти контакты не контролируются следствием. В то же время арестовано имущество третьих лиц, в том числе родственников Солдатовой, на сумму около 100 миллионов рублей.

– В него входят квартиры в Омске, Москве и Дубае, а также автомобили и мотоциклы. Общая сумма арестованного имущества составляет около 100 миллионов рублей. Работа по выявлению других активов, в том числе за границей, продолжается с использованием данных Росфинмониторинга и международного взаимодействия, – подчеркнул Остапенко.

Напомним, что с 2013 по 2015 год Солдатова работала главным неонатологом Москвы, затем с 2015 по 2019 год занимала пост заместителя министра здравоохранения Московской области. В марте 2020 года она стала советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения и возглавила оперативную рабочую группу по предотвращению завоза коронавирусной инфекции в регион. 1 апреля 2020 года Солдатова была назначена министром здравоохранения Омской области, однако уже в ноябре того же года покинула этот пост.