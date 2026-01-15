Через суд и другую фирму: бывший подрядчик рвется вернуться в омский ТЮЗ

В арбитражном суде начался процесс по иску к театру за одностороннее расторжение контракта.

министерство культуры Омской области

Сегодня, 15 января, в Арбитражном суде Омской области состоялось предварительное судебное заседание по иску ООО «Стройцентр-Иркутск» к БУК Омской области «Омский областной театр юных зрителей имени ХХ-летия Ленинского комсомола». Подрядчик, с которым театр в прошлом году расторг многомиллионный контракт на реконструкцию здания, хочет вернуться в Омск через суд.

Суть претензий – признание недействительной сделкой одностороннего отказа ТЮЗа от исполнения государственного контракта и признании незаконными действий о предъявлении требования о платеже по банковской гарантии.

На суде театр усилил свои позиции, заявив ходатайство о привлечении к участию в деле со стороны ответчика третьих лиц. Ими стали Управление федеральной антимонопольной службы Омской области, министерство культуры Омской области, министерство финансов Омской области и Главное управление финансового контроля Омской области.

– Дело в том, что средства, которые поступили для капитального ремонта здания ТЮЗа, выделены по президентской программе, соответственно, движение средств им подконтрольно, – пояснила представитель театра.

Истец не согласился с привлечением третьих лиц, так как, по его мнению, «указанным судебным актом не затрагиваются обязанности указанных лиц».

– Никаких процессуальных оснований для привлечения этих лиц к участию нет, это только затянет процесс и создаст для суда дополнительный объем работы, – отметил истец.

Представитель ответчика дал пояснения. Средства, которые расходовались на проведение капитального ремонта здания ТЮЗа, – это не средства бюджетного учреждения, они были выделены вышестоящим органом, а именно региональным минкультом. Для проведения какой-либо финансовой операции проходит процедура согласования, то есть все организации сначала согласовывают движение средств, а уж потом проходит оплата.

– Контролируется законность проведения операций, основание проведения, то есть мы не можем просто так, от собственного имени, что-то сделать, – объяснила представитель театра.

Суд принял все доводы ТЮЗа, в качестве третьих лиц в деле будут выступать антимонопольщики, представители двух министерств и контрольного органа.

Источник, знакомый с ситуацией, поделился с корреспондентом «Омск-информа» некоторыми подробностями. Для ТЮЗа судебные разбирательства не стали неожиданностью.

– Когда выбирали подрядчика, который доделал бы театр после расторжения контракта, «Стройцентр-Иркутск» пытался зайти на объект под другим именем, – рассказал источник.

Ранее сообщалось, что работы в ТЮЗе будет завершать другой подрядчик, контракт заключен с компанией «АРТ Ремстрой».

Капитальный ремонт здания омского ТЮЗа начался в 2021 году. Изначально его планировали закончить за два года, но сроки неоднократно переносились. Последняя озвученная дата открытия – 15 декабря 2025 года. Сейчас ориентировочно называют лето 2026 года.

Следующее заседание по делу состоится 24 февраля.