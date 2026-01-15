В Омске раскрыли планы по обновлению популярных городских парков

Опыт благоустройства парка 300-летия Омска будет применен для модернизации других зон отдыха.

В Омске продолжают работу по привлечению инвесторов для обновления городских парков. На сегодняшний день формируется опыт работы по концессионным соглашениям: развитием парка «Зеленый остров» занимается частный инвестор – компания «Омск Сайдинг Инвест». На очереди – парк 300-летия Омска, для которого сейчас тоже ищут инвестора.

Как сообщил «Омск-информу» депутат горсовета Алексей Провозин, после завершения работ по благоустройству зеленой зоны на Левобережье начнут обсуждаться планы по модернизации других городских зон отдыха – парка 30-летия ВЛКСМ и Советского парка.

– Эти парки муниципальные, управляются муниципальным предприятием. Управляются они хорошо, но есть проблемы, в том числе недостаток инвестиций. Думаю, мы будем рассматривать это в дальнейшем, – отметил депутат.

Особое внимание сейчас уделяется Левому берегу, где активно растет население, но при этом нет ни одного современного парка. Решение вопроса с благоустройством парка 300-летия Омска позволит накопить опыт, который затем можно будет применять и для других городских парков.