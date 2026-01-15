В «Евромеде» заряжают здоровьем выгодно: скидки на капельницы и инъекции – до 45 %

Пройти лечебные процедуры можно в медицинском центре «Евромед» – на базе дневных стационаров и процедурных кабинетов. Акция* по отдельным адресам продлится по 28 февраля.

Морозная зима – испытание для здоровья. Низкие температуры сужают сосуды, замедляют метаболизм, требуют больше жизненной энергии на обогрев организма и ослабляют иммунитет. Под ударом оказываются сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат, мочеполовая система, ЛОР-органы. Добавляют уязвимости здоровью многочисленные вирусы, которые активизируются в осенне-зимний период, а также дефицит витаминов, уменьшение инсоляции, термический стресс из-за перепадов температур.

Такие нагрузки выводят из строя даже самых крепких и уменьшают шансы на то, что с болезнью удастся справиться без участия врача. А иногда осложнения и обострения приводят в стационары и процедурные кабинеты, где на помощь приходят лекарства в капельницах и инъекциях. Они обеспечивают быстрое и эффективное усвоение препаратов, которые поступают в организм, минуя желудочно-кишечный тракт.

Комфортное лечение в «Евромеде»

Капельницы, внутривенные, внутримышечные и подкожные инъекции здесь проводятся в комфортных условиях, в удобное время и без долгих очередей. Это дает возможность получать лечение без лишнего стресса, отрыва от обычных дел, нарушения графика работы или учебы: с максимальным удобством и экономией времени. Уютные палаты дневного стационара оборудованы всем необходимым для комфорта пациентов, а доброжелательный медицинский персонал старается отнестись к каждому с заботой и вниманием.

Получить помощь можно по широкому спектру направлений: общетерапевтическим заболеваниям, кардиологии, неврологии, травматологии-ортопедии, гастроэнтерологии, пульмонологии и другим. На базе дневных стационаров выполняется широкий комплекс лечебных манипуляций: не только постановка капельниц и инъекций, но и оказание неотложной помощи, купирование болевых синдромов, снятие интоксикации, внутрисуставные блокады. Почти всегда необходимые процедуры можно пройти или начать проходить уже в день обращения в клинику.

Существенно увеличить эффективность лечения могут помочь физиотерапевтические способы. При этом, в силу избирательности воздействия, значительно сокращается влияние лечения на другие органы и системы, что позволяет избежать обострения сопутствующих заболеваний и возникновения побочных эффектов.

В «Евромеде» применяются современные средства физиотерапевтического лечения, включая электротерапию, магнитотерапию, лазеротерапию, ХИЛ-терапию, транскраниальную терапию, ультразвук (фонофорез), теплолечение, ударно-волновую терапию и другие физиопроцедуры.

Отделения физиотерапии работают в корпусах «Евромеда» на «Зеленом острове», Кемеровской и Лукашевича.

А если пациенту требуется круглосуточное наблюдение, помощь можно получить в круглосуточном стационаре «Евромеда» на «Зеленом острове».

Востребованные процедуры со скидками

В рамках акции, проводимой с 15 декабря 2025 г. по 28 февраля 2026 г., можно сэкономить на оплате процедур. По отдельным адресам «Евромеда» взрослые пациенты могут получить широко востребованные зимой капельницы и инъекции со скидками до 45 %.

Стоимость услуг, участвующих в акции:

Внутримышечные и подкожные инъекции (без стоимости препарата): обычная цена 550 руб., цена в рамках акции – 300 руб. (скидка 45 %). Внутривенные инъекции (без стоимости препарата): обычная цена 630 руб., цена в рамках акции – 400 руб. (скидка 37 %). Капельницы (без стоимости препарата): обычная цена 910 руб., цена в рамках акции – 650 руб. (скидка 29 %).

Пройти курс внутримышечных, подкожных, внутривенных инъекций со скидкой можно по адресам: Съездовская, 29/3; Старозагородная Роща, 8; Кемеровская, 13 (5-й этаж); Лукашевича, 21б; Магистральная, 70б; Космический, 18д; 70 лет Октября, 13/3; Гашека, 3/3.

Пройти курс капельниц со скидкой можно по адресам: Съездовская, 29/3; Старозагородная Роща, 8; Кемеровская, 13 (5-й этаж); Лукашевича, 21б; Магистральная, 70б.

Получить дополнительную информацию можно у операторов справочной службы по телефону: 66-49-25.

* Организатор акции ООО «МЦСМ «Евромед». Скидка на услуги в рамках акции не суммируется с другими скидками, применяется независимо от количества оказываемых процедур. Организатор оставляет за собой право досрочно завершить акцию или изменить правила ее проведения при условии предварительного информирования пациентов через официальный сайт. Подробная информация об организаторе, сроках и условиях проведения акции на сайте. В «Евромеде» проводятся: внутривенное введение лекарственных препаратов, внутримышечное введение лекарственных препаратов и др. услуги. Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данном материале, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».

