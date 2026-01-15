Парк 300-летия Омска предлагают инвесторам со всей России

Переговоры ведутся одновременно с несколькими компаниям.

Фото: t.me/omskgorsovet

В Омске ведутся переговоры о заключении концессионного соглашения с инвестором для благоустройства и развития парка 300-летия Омска. Как сообщил «Омск-информу» депутат Омского городского совета Алексей Провозин, переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются, и пока они не закончатся, сведения о фирмах и их представителях будут коммерческой тайной.

– Пока это коммерческая информация, переговоры идут, и раскрывать данные на этом этапе нет смысла. Все станет известно, когда дело дойдет до заключения концессионного соглашения, – тайной это быть не может, – пояснил депутат.

Провозин подчеркнул, что заключение концессионных соглашений проходит только через городской совет и администрация города не может оформить их напрямую. Как только вопрос попадет на заседание совета, сведения о потенциальном инвесторе сразу станут публичными.

– На этом этапе скрывать информацию можно, но, как только вопрос выносится на городской совет, он автоматически становится публичным, и о каждом шаге узнают сразу, – отметил Провозин.

Парламентарий рассказал, что интерес к проекту проявляют разные компании – как омские предприниматели, так и иногородние игроки. Переговоры ведутся с несколькими участниками одновременно.

– Сейчас важно расширять географию поиска и вести переговоры сразу с несколькими соискателями, тремя-пятью компаниями. Так создается конкуренция и поддерживается интерес к проекту, – отметил Провозин.

Власти рассчитывают заключить соглашение с инвестором в 2026 году.