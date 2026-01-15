Омск-Информ
·Общество

Омича судят за комментарий с негативной оценкой Российской армии

Пока мужчине грозит только денежный штраф.

В Центральном районном суде Омска рассматривается случай нарушения закона о дискредитации Российской армии, сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, 28-летний омич оставил комментарий под видео в мессенджере, негативно оценив действия Российской армии и назвав их «захватническими».

– Под публикацией с видеозаписью разместил комментарий, в котором оценивает действия Вооруженных сил РФ, осуществляемые на какой-либо территории, как захватнические, – рассказали в суде.

Нарушителю грозит судебное разбирательство в рамках административной ответственности. Максимальное наказание предусматривает штраф до 50 тыс. рублей (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

