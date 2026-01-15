Депутат объяснил, почему «не ищется» инвестор для парка 300-летия Омска

Поиски концессионера хотят завершить в 2026 году.

Парку 300-летия Омска предстоит длительный путь к полноценной концессии. Депутат Омского городского совета Алексей Провозин рассказал «Омск-информу», что работа по развитию парка находится пока только на начальном этапе.

– Насколько это может затянуться, я вряд ли смогу точно сказать, потому что это все-таки работа исполнительной власти. Мы, депутаты, – представительная власть. Сегодня на комитете по экономическому развитию в горсовете прозвучало много вопросов и предложений, которые администрация учтет и дополнит коммерческое предложение информацией, потому что сейчас оно недостаточно полное. Там необходимо добавить более подробные сведения о технических условиях – точки подключения к ресурсам: вода, газ, электроэнергия, – заявил депутат.

Провозин отметил, что проект сейчас находится на стартовой позиции. По его словам, речь идет об огромном массиве земли площадью 55 гектаров, который наконец-то собран, отмежеван и для каждого участка подготовлены землеустроительные документы.

На эту работу ушло около двух лет – таковы установленные процедуры. Еще три года назад территория была фактически пустой, а сегодня она находится под управлением. Содержание парка осуществляется в рабочем режиме силами муниципального бюджетного предприятия.

– Это временно, но наше бюджетное предприятие «Спортивный город» осуществляет уборку. На территории парка установлены мусорные контейнеры, работает персонал, зимой убирается снег и расчищаются дорожки, – добавил депутат.

Он также подчеркнул необходимость расширять географию поиска потенциального концессионера.

– В России уже достаточно много фирм и компаний, в управлении которых находится по 8–10 парков в разных городах. То есть в Российской Федерации сегодня есть профессиональные операторы паркового бизнеса, – сказал Провозин.

Точные сроки реализации проекта, по его словам, назвать пока невозможно, но депутат выразил надежду, что подходящий концессионер будет найден уже в 2026 году.

Напомним, что ранее в мэрии сообщали, что инвестор почти найден. И по проекту в парке запланирован глэмпинг.