Никаких аттракционов: инвестор намеревается сделать глэмпинг в парке 300-летия Омска

От идеи сделать в этой локации аттракционы и мангальные зоны власти отказались.

omskinform.ru

Парку 300-летия в Омске хотят оставить функционал тихого отдыха. Ранее сообщалось, что зеленой зоне ищут концессионера.

Вопрос рассмотрели на заседании комитета Омского городского совета по вопросам экономического развития. С докладом выступила первый заместитель директора департамента имущественных отношений мэрии Мария Стукова.

По ее словам, потенциал парка используется не в полной мере. С учетом современных требований к городской среде администрация Омска инициировала разработку проекта его комплексного развития с привлечением частных инвестиций. Планируется в том числе и глэмпинговое направление – обустройство комфортабельных домиков в этой локации.

– Планируется, что это будет парк тихого отдыха. Там не будет аттракционной деятельности. Возможно, часть будет занята глэмпингом. В 2022–2023 годах группой компаний «Эталон» была разработана концепция благоустройства. Она предполагает создание ландшафтного парка с минимальным вмешательством в сложившийся лесной массив и частичным обновлением зеленых насаждений, – пояснила Мария Стукова.

Согласно концепции, в парке планируется обустройство общественных пространств для культурных и спортивных мероприятий, открытого кинотеатра, торговых павильонов, двух детских площадок, стадиона, воркаут-зон, площадки для выгула собак, а также вело- и лыжных маршрутов.

Параллельно город занялся поиском инвесторов. Но потенциальный концессионер уже имеется.

– По итогам совещания 14 апреля 2025 года под председательством заместителя председателя правительства Омской области было принято решение о развитии парка на основе концессионного соглашения, где концедентом выступает муниципалитет. В настоящее время потенциальный инвестор уже определен, – сообщила Стукова.

При этом конкретную компанию в мэрии пока не называют. Власти рассчитывают, что реконструкция парка пройдет за счет частных инвестиций и не потребует дополнительных расходов из городского бюджета.

Напомним, что три года назад депутаты горсовета предлагали отдать эту территорию под аттракционы, шашлычные и городские мероприятия. При том что изначально парк обустроен как место тихого и спортивного досуга.