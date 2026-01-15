Еще один парк в Омске отдадут концессионеру

Кто займется развитием зеленой зоны, пока неизвестно.

omskinform.ru

Парк 300-летия Омска на Левобережье собираются отдать в концессию частному инвестору, сейчас он изучает соответствующее соглашение, которое предполагает реконструкцию зеленой зоны. Об этом мэр Сергей Шелест сообщил в официальном ответе в адрес комитета по вопросам экономического развития горсовета. Сегодня депутаты обсудят поиск концессионера для парка.

Зеленая зона, которую планируют отдать в концессию, имеет площадь 55,5 га, что сопоставимо с «Зеленым островом» (60 га), который уже развивает частный инвестор – компания «Омск Сайдинг Инвест».

Содержанием парка на Левобережье занимается БУ «Спортивный город». В парке есть мини-стадион, детская игровая площадка, уличные тренажеры, зимой – каток, лыжные трассы и несколько горок.