·Происшествия

Житель Омской области посреди ночи схватил топор и напал на коллегу

Пострадавшего спас работодатель.

В Ленинском округе Омска произошло тяжкое преступление. 61-летний местный житель пострадал от рук 66-летнего жителя Павлоградского района.

Мужчины вместе работали у предпринимателя. Вечером они распивали алкоголь, потом легли спать, но посреди ночи поссорились. Словесный конфликт закончился дракой, во время которой один из рабочих схватился за топор и нож.

О происшествии узнал работодатель. Он и вызвал скорую. Пострадавшего доставили в больницу со множественными травмами головы и тела.

На его коллегу завели уголовное дело.

