Из-за морозов в Омской области ввели особый режим на железной дороге

На Западно-Сибирской железной дороге ввели особый режим работы в условиях низких температур. В Омской области и ряду других регионов Сибири установились 40-градусные морозы, в условиях которых системы и механизмы ж/д транспорта подвергаются максимальной нагрузке. Чтобы обеспечить бесперебойную работу магистрали, железнодорожники принимают дополнительные меры.
– Путевые бригады проводят регулярные осмотры инфраструктуры станций и перегонов. Усилен контроль железнодорожного пути, специальная техника сканирует состояние рельсов. Проводится мониторинг работы светофоров, стрелочных переводов и других устройств, – сообщили в пресс-службе ЗСЖД. – Специальный подвижной состав (дрезины, мотрисы, самоходные машины), а также восстановительные и пожарные поезда готовы к работе в экстренных ситуациях.
Чтобы людям было комфортно передвигаться на поездах, на крупных станциях вагоны дополнительно заправляют топливом. Для железнодорожников, работающих на открытом воздухе, организовали пункты обогрева. Все они обеспечены теплой спецодеждой и спецобувью.