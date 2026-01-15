Молодой омич заставил 72-летнюю пенсионерку обманывать людей

Женщину сначала оставили без денег, а потом заставили участвовать в мошеннических схемах.

Фото: vk.com/primpolice

Сотрудники полиции Владивостока задержали 18-летнего жителя Омской области. Парень из деревни Солнцево Шербакульского района работал курьером мошенников.

История началась с того, что в полицию обратился местный пенсионер. Его обманули мошенники – напугали похищением денег с карты и убедили задекларировать средства. Для этого, конечно, требовалось передать все деньги незнакомцу.

Мужчина собрал 300 тыс. рублей. За деньгами приехала 72-летняя жительница Владивостока.

Полицейские успели задержать ее. На допросе выяснилось, что ранее она сама стала жертвой мошенников. Пенсионерка лишилась своих денег, а теперь помогала мошенникам обманывать других людей. Она забирала у жертв деньги и оставляла в тайниках, откуда их забирал другой курьер.

Этого курьера полицейские тоже поймали. Им и оказался 18-летний омич. Он долгое время занимался преступной деятельностью по всей России. Только в Приморском крае парень похитил 4,5 млн рублей.

На омича завели уголовное дело.