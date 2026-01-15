Омск-Информ
·Общество

Участнику СВО из Омской области пришлось добиваться выплат в суде

В поисках справедливости мужчину поддержала прокуратура.

Сотрудники МФЦ из Калачинского района Омской области отказали участнику СВО в выплате 100 тыс. рублей. Мужчина посчитал это несправедливым и пожаловался в прокуратуру.

Выяснилось, что омич работает в транспортной полиции. В составе группы МВД он был в служебной командировке на СВО.

Как сообщает прокуратура, в выплате мужчине отказали по формальным основаниям. Ведомство сочло это незаконным и обратилось в суд, который признал право сотрудника полиции на выплату. Деньги мужчина уже получил.

