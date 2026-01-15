В омском КДЦ на Ильинской открылся Центр амбулаторной хирурги и косметологии

Теперь омичам доступен весь спектр услуг современной косметологии, а также хирургии одного дня – в самом центре города.

Фото: БУЗОО «КДЦ»

Центр амбулаторной хирургии и косметологии открылся на базе БУЗОО «КДЦ» на Ильинской, 9. Здесь оказывают медицинскую и эстетическую помощь по современным стандартам – быстро, безопасно и с максимальным комфортом для пациентов.

В центре выполняются малые хирургические вмешательства, включая удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки, биопсии, лечение рубцов. Все процедуры проводятся с индивидуально подобранной анестезией.

Косметологическое направление включает инъекционные методики, лазерное и аппаратное омоложение, лечение акне, рубцов и пигментации. Особое внимание уделяется диагностике: цифровая дерматоскопия на системе FotoFinder позволяет выявлять кожные заболевания и меланому на ранней стадии с точностью до 99 %.

Центр оснащен оборудованием экспертного класса, в том числе платформой Lumenis Stellar M22 и современными системами фотодинамической терапии и криотерапии.

Центр амбулаторной хирургии и косметологии – это место, где пациенты получают полный цикл помощи: от диагностики до лечения и видимого эстетического результата.

Адрес: г. Омск, ул. Ильинская, 9.

Запись по телефонам: +7 (913) 971-50-24; +7 (3812) 39-04-50.