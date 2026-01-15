Омск-Информ
Происшествия

Омичей обманули на 27 миллионов во время догазификации

С жителей региона брали деньги за услуги, которые должны были быть бесплатными.

В Центральный районный суд Омска поступило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В преступлении обвиняют директора ООО «Юза-Инвест» Дмитрия Панченко и директора ООО «Межоблгаз» Константина Гуляева.

Как сообщает пресс-служба омских судов, мужчины, сговорившись, обманули 429 омичей, которые обращались за подключением газового оборудования в рамках программы догазификации, а также за получение согласия на присоединение к газовым сетям. С 13 сентября 2021 года по 1 марта 2023 года Панченко и Гуляев незаконно брали деньги за бесплатные услуги.

В общей сложности подельникам удалось похитить более 27 млн рублей.

