Альпинизм спасал жизнь: спецназовец из Омской области вернулся с СВО

Он начал службу в войсках противовоздушной обороны сразу после вуза, а в спецназ пошел два года назад.

Фото: t.me/OO200let

Житель Омской области Алексей Шилов вернулся домой с СВО. Ветерана дожидались жена и трое сыновей.

Как сообщает правительство Омской области, Алексей рос в селе Бородинка Тевризского района. Учился в ОмГТУ, где получил специальность инженера. После окончания вуза пошел служить офицером в войска противовоздушной обороны.

В 2023 году он заключил контракт с формированием спецназа «Ахмат». Награжден орденом Мужества.

Отметим, что Алексей не только ветеран СВО, но и чемпион России по альпинизму.

– Мое увлечение альпинизмом не раз мне спасало жизнь, когда я восстанавливал связь или эвакуировал раненых с поля боя, – рассказывает мужчина.

После возвращения омич возобновил предпринимательскую деятельность.