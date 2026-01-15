Вечерний пожар в Омской области унес жизнь человека

Огонь повредил кровлю, потолки и отделку квартиры.

Фото: vk.com/mchsomsk55

Вчера, 14 января, в Омской области произошел пожар, унесший жизнь человека. Сообщение о возгорании в трехквартирном жилом доме в поселке Максима Горького Тарского района поступило в 19:34.

К моменту прибытия пожарных из окон одной из квартир шел густой дым. Огонь успел повредить крышу здания, потолки и внутреннюю отделку помещения на 1 кв. м. В тушении огня принимали участие 5 сотрудников МЧС России и специалисты областной Пожарно-спасательной службы Омской области.

Открытое горение было ликвидировано в 19:59. На месте пожара был обнаружен погибший. Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.