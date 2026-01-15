Молодая омичка получила срок за обман бизнесмена на 18 миллионов рублей

Обвиняемая работала курьером в мошеннической схеме.

omskinform.ru

Омский областной суд поставил точку в деле о крупном мошенничестве, жертвой которого стал 58-летний предприниматель. 24-летнюю местную жительницу, работавшую на телефонных аферистов, приговорили к реальному сроку заключения.

– В суде установлено, что осужденная по предложению своего знакомого выступила курьером, в задачи которого входило забирать у обманутых граждан их денежные средства под предлогом перевода на «безопасный счет», – уточнили в прокуратуре Омской области.

Преступление произошло в июне 2025 года. Схема началась со звонка якобы из интернет-магазина. Мужчина отказался от услуг собеседника, но продиктовал код из СМС. Затем потерпевшему позвонил якобы сотрудник Федеральной службы по финансовому мониторингу и запугал его обвинениями в «финансировании терроризма». Чтобы «спасти» деньги, омич передал девушке-курьеру более 18 млн рублей наличными.

Мошенница перевела деньги на счета подельников, получив денежное вознаграждение. Куйбышевский районный суд назначил ей 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. Попытка защиты смягчить приговор в апелляции провалилась. Помимо срока, осужденная обязана полностью возместить предпринимателю многомиллионный ущерб.