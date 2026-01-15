Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Не огородничали: у омичей забрали землю стоимостью 1,3 млн рублей

С арендаторами расторгнуты договоры.

Прокуратура нашла нарушения в Омском районе. По данным ведомства, местные власти отдали в аренду двум гражданам 15 земельных участков кадастровой стоимостью более 1,3 млн рублей и общей площадью 14 тыс. кв. м. Земля предназначалась для огородничества, но по назначению не использовалась.

– В связи с чем прокуратура направила в суд исковое заявление о признании недействительными договоров аренды земельных участков и возврате их в распоряжение муниципалитета, – отметили в ведомстве.

Суд удовлетворил требования. Жителей Омского района обязали вернуть землю.

·Общество

Не огородничали: у омичей забрали землю стоимостью 1,3 млн рублей

С арендаторами расторгнуты договоры.

Прокуратура нашла нарушения в Омском районе. По данным ведомства, местные власти отдали в аренду двум гражданам 15 земельных участков кадастровой стоимостью более 1,3 млн рублей и общей площадью 14 тыс. кв. м. Земля предназначалась для огородничества, но по назначению не использовалась.

– В связи с чем прокуратура направила в суд исковое заявление о признании недействительными договоров аренды земельных участков и возврате их в распоряжение муниципалитета, – отметили в ведомстве.

Суд удовлетворил требования. Жителей Омского района обязали вернуть землю.