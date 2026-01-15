Хоценко подвел итоги инвестиционной работы в Омской области

На первом в этом году заседании Инвестиционного комитета рассмотрели результаты прошлого года и одобрили инициативу в сфере контейнерных перевозок.

Фото: Сергей Мельников

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел первое в 2026 году заседание Инвестиционного комитета региона. Основной темой стали итоги инвестиционной деятельности за прошлый год и рассмотрение новых проектов.

В 2025 году на площадке комитета было проработано 30 инвестиционных инициатив с совокупным объемом вложений свыше 240 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать более 4,5 тыс. рабочих мест. Для размещения объектов инвесторам предоставили 11 земельных участков общей площадью более 230 гектаров.

Среди поддержанных инициатив – строительство детского сада на 310 мест на улице Успешной. Учреждение возведут за счет инвестора и безвозмездно передадут в муниципальную собственность.

Отдельное внимание комитет уделяет сопровождению инвестпроектов на всех этапах реализации. По ряду инициатив удалось найти решения – от развития подъездной инфраструктуры до помощи в привлечении федерального финансирования и предоставлении дополнительных земельных участков.

На заседании также поддержан новый проект – строительство транспортно-логистического комплекса «Контейнерный терминал «Карбышево». Он будет интегрирован в международные маршруты, включая направление в Китай, что позволит увеличить экспортный потенциал Омской области и создать новые рабочие места.