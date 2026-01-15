Проклятое место: на одном и том же месте в омских Нефтяниках произошло новое ДТП

Это вторая авария на этом участке за день.

Фото: vk.com/aomsk

Вчера вечером на проспекте Мира в Омске произошло столкновение автомобилей. Информация об этом появилась в соцсетях.

По словам горожан, после аварии кого-то увезли на скорой. Однако, как сообщили «Омск-информу» в ГИБДД, в ДТП никто не пострадал.

Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с места происшествия. Судя по ним, на месте также работали сотрудники МЧС.

Отметим, что авария произошла напротив ТК «Терминал». Вчера примерно в этом же месте маршрутка сбила трех девушек. Все они оказались в больнице.