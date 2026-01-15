КХЛ оштрафовала форварда «Салавата Юлаева» за «актерство» в матче с «Авангардом»

Нападающий изобразил, что ему попали клюшкой по лицу.

Фото: hawk.ru

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ наказал форварда «Салавата Юлаева» Девина Броссо за эпизод, случившийся 13 января в матче против «Авангарда» в Омске. По данным официального сайта лиги, на нападающего наложили наказание по п. 1.40 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ за симуляцию.

В концовке второго периода Броссо после столкновения с защитником «ястребов» Семеном Чистяковым изобразил, что ему попали клюшкой по лицу, и упал на лед. Несмотря на то что арбитры не поддались на провокацию, СДК КХЛ применил к игроку дисциплинарные санкции в виде денежного штрафа.

Напомним, встреча завершилась поражением «Авангарда» со счетом 3:4, а сам Броссо записал на свой счет два очка.

Сегодня омский «Авангард» примет на льду «G-Drive Арены» ЦСКА. Матч начнется в 19:30.