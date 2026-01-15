Омск-Информ
·Общество

Ног не чувствовала: омичка пожаловалась на ледяной холод в автобусе

Женщина посочувствовала кондукторам, которые вынуждены работать в таких условиях весь день.

Жительница Омска пожаловалась в соцсетях на то, что замерзла в общественном транспорте. Женщина ехала в автобусе № 14.

– Ехала в автобусе № 14 от Лукьяновки до Диспетчерской в Старом Кировске. Дорога не близкая, и в автобусах – что туда, что обратно – ужасно холодно. Замерзла так, что ног не чувствовала. Не представляю, как кондукторы находятся в таких условиях столько времени, – написала омичка.

Отметим, что вчера в мэрии заявили, что усилили контроль за выпуском общественного транспорта в рейсы. Проверке подверглись в том числе отопительные системы.

