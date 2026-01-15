«МегаФон» завершил масштабную модернизацию инфраструктуры в Исилькуле

Жителям и гостям города стал доступен более стабильный и быстрый мобильный интернет

Фото: Пресс-служба МегаФона

В Исилькуле, история которого тесно связана с развитием Транссибирской магистрали, «МегаФон» обновил все базовые станции связи. Проведенные работы позволили расширить зону покрытия и увеличить емкость сети, обеспечив уверенный сигнал 4G на территории всего города.

Инженеры оператора активировали дополнительный высокочастотный слой LTE, а также перевели часть частот из 3G в более современный и эффективный стандарт 4G. В результате качественной связью охвачены социально значимые объекты, территория вдоль железной дороги, вокзал, а также выезды на региональные автодороги.

Одна из модернизированных базовых станций расположена вблизи пресного озера Городище, популярного у местных жителей и рыболовов. Теперь даже на удалении от центра города абоненты могут пользоваться стабильным интернетом и оставаться на связи с близкими.

– Наша сеть полностью покрывает Исилькуль, где проживает около 20 тысяч человек, – отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин. – Объем мобильного трафика здесь стабильно растет и требует постоянного развития инфраструктуры. Так, во втором полугодии 2025 года жители города сгенерировали более 1300 терабайт данных – это порядка 655 тысяч часов просмотра видео в HD-качестве. Такие показатели подтверждают рост потребностей абонентов и необходимость дальнейшей модернизации сети.

Максимальная скорость передачи данных в смартфонах абонентов достигает 60 Мбит/с. Это обеспечивает бесперебойный доступ к онлайн-сервисам, видеосвязи, обмену файлами и фотографиями, а также позволяет комфортно пользоваться маркетплейсами и другими цифровыми платформами.