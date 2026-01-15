Стало известно, когда из Омска уйдут трескучие морозы

В регионе продолжает холодать.

Фото: Freepik.com

По прогнозам синоптиков, аномально низкие температуры не отступят из Омской области до 17 января. В ближайшие дни столбики термометров будут опускаться до –30…–35 °C, а в отдельных районах ожидаются сорокаградусные морозы.

В связи с этим МЧС России перешло в режим повышенной готовности и призывает граждан к бдительности. Чтобы не допустить пожаров из-за перегрузки сетей и неисправного отопления, спасатели рекомендуют топить печи чаще, но понемногу. Важно следить за исправностью электроприборов и не использовать обогреватели в качестве сушилок для вещей. Оставленный без присмотра включенный прибор в такие морозы – главная причина возгораний.

Медики также напоминают о риске обморожений. Врачи советуют сократить время пребывания на улице, выбирать многослойную непродуваемую одежду и обувь на толстой подошве и использовать кремы и мази, защищающие кожу от мороза и ветра.