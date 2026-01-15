Омичка отсудила у автосалона 3 млн за навязанный кредит

Сделку признали незаконной.

omskinform.ru

Омский областной суд встал на сторону местной жительницы, которая стала жертвой недобросовестного автосалона. Суд признал недействительными договор купли-продажи автомобиля и кредитный договор с ООО «Нова-Групп» и АКБ «Абсолют Банк».

В ходе разбирательства выяснилось, что сотрудники салона ввели женщину в заблуждение.

– Сотрудники салона обещали значительное снижение процентной ставки и ежемесячного платежа после двух первых взносов, но слова менеджеров не нашли отражения в подписанных документах, – сообщили в пресс-службе судов.

Суд установил, что банк не проверял реальные доходы омички, а ежемесячный платеж в 82 тыс. рублей был для нее заведомо неподъемным.

Отмечается, что на этот автосалон ранее уже поступали массовые жалобы в правоохранительные органы, однако некоторые конфликты были урегулированы во внесудебном порядке.

Суд пришел к выводу, что согласие на сделку не было добровольным, так как покупательница не осознавала реальной финансовой нагрузки.

По решению суда «Нова-Групп» обязана вернуть покупательнице ее личные 30 тыс. рублей и 2,9 млн рублей кредитных средств для полного погашения долга. Женщина, в свою очередь, вернет автомобиль в салон только после получения всех выплат. Решение уже вступило в силу.