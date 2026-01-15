На СВО погиб отец троих детей из Омской области

Многодетному мужчине было 38 лет.

Фото: vk.com/public202104079

Сегодня, 15 января, в селе Усть-Ишим на севере Омской области состоится прощание с погибшим на СВО военнослужащим. В последний путь проводят Андрея Шахматова.

Как сообщили в районной администрации, Андрей родился 14 июля 1987 года в поселке Кайсы Усть-Ишимского района. Окончил местную школу. Потом получил профессию машиниста-кочегара котельной. Работал мастером на водозаборе в селе Усть-Ишим.

Контракт с Минобороны он подписал 17 мая 2023 года. Службу проходил в звании младшего сержанта. Погиб в бою 15 декабря 2025 года.

У героя спецоперации осталось трое детей.