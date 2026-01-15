Омск-Информ
·Общество

Командовал взводом: на СВО погиб молодой житель Омской области

Он командовал мотострелковым взводом.

В субботу, 17 января, жители Троицкого сельского поселения Омского района простятся с погибшим на СВО Никитой Зайкиным. Его жизнь оборвалась 31 декабря.

Семья Зайкиных переехала в Троицкое поселение в 2011 году. Никита окончил местную школу. В Пермском государственном военном институте он получил специальность инженера.

– Активный, целеустремленный, смелый и отзывчивый, Никита блистал в спорте и рукопашном бою, а его талант игры на гитаре радовал друзей и близких, – сообщает администрация поселения.

На СВО Никита ушел добровольцем. Служил в Воздушно-десантных войсках в звании лейтенанта. Был командиром мотострелкового взвода.

