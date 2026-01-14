Омск-Информ
«Царит ледяной климат»: жители Левобережья Омска опять остались без отопления

Авария на теплотрассе была устранена накануне, но прорвало в другом месте.

В соцсетях омичи – жители Левобережья вновь сообщают о холодных батареях. В паблике «Аварийный Омск» появился пост об этом.

– Дорогие соседи, похоже, наше многолетнее противостояние с трубами и тепловой компанией опять вышло на первый план. Уже который день подряд в наших квартирах вновь царит ледяной климат. Поддерживайте друг друга морально и физически, одевайтесь теплее, пейте горячий чай и кофе, включайте обогреватели, если это возможно, – написали омичи.

Инцидент днем ранее попал под пристальное око прокуратуры, организована проверка соблюдения законодательства о теплоснабжении в деятельности АО «Тепловая компания» по факту повреждения тепловых сетей по ул. Перелета.

