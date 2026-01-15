Психотерапевт рассказала, как вычислить депрессию по новогодней елке

Психотерапевт Екатерина Макарова рассказала, когда нужно убирать новогоднюю елку. Откладывание этого момента может быть тревожным сигналом, сообщает «Газета.Ru».
– Для кого-то Новый год – это радость, для кого-то – травматичные воспоминания. Именно поэтому реакция на елку может быть диаметрально противоположной: одним хочется поскорее от нее избавиться, другим – продлить ее присутствие как можно дольше, – отметила Макарова.
По словам специалиста, нормально убрать елку в любой момент, когда вам этого захотелось. Оставить новогоднее дерево подольше, если оно продолжает радовать, тоже нормально. Однако стоит насторожиться, если на уборку елки нет сил.
– Если вы не убираете елку, потому что не можете собраться с силами, точно так же, как не можете выкинуть мусор или помыть голову, – это может быть признаком депрессии, – предупреждает специалист.
К послепраздничной хандре могут привести сбитый режим, нездоровое питание и злоупотребление алкоголем. Побороть хандру могут помочь хобби, встречи с близкими и путешествия.