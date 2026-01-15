Омск-Информ
Психотерапевт рассказала, как вычислить депрессию по новогодней елке

Тревожный знак, если вы никак не можете избавиться от новогоднего дерева.

Психотерапевт Екатерина Макарова рассказала, когда нужно убирать новогоднюю елку. Откладывание этого момента может быть тревожным сигналом, сообщает «Газета.Ru».

– Для кого-то Новый год – это радость, для кого-то – травматичные воспоминания. Именно поэтому реакция на елку может быть диаметрально противоположной: одним хочется поскорее от нее избавиться, другим – продлить ее присутствие как можно дольше, – отметила Макарова.

По словам специалиста, нормально убрать елку в любой момент, когда вам этого захотелось. Оставить новогоднее дерево подольше, если оно продолжает радовать, тоже нормально. Однако стоит насторожиться, если на уборку елки нет сил.

– Если вы не убираете елку, потому что не можете собраться с силами, точно так же, как не можете выкинуть мусор или помыть голову, – это может быть признаком депрессии, – предупреждает специалист.

К послепраздничной хандре могут привести сбитый режим, нездоровое питание и злоупотребление алкоголем. Побороть хандру могут помочь хобби, встречи с близкими и путешествия.

