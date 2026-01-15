Мороз и солнце: синоптики рассказали о погоде на четверг в Омске

Сегодня в городе похолодает до –32 °С.

Фото: vk.com/55gibdd

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 15 января, в Омской области снова будет холодно. Температура воздуха составит –23...–28 градусов, местами она может понижаться до –33 градусов.

Осадков не ожидается, но синоптики обещают переменную облачность. Ветер будет слабый, 2–7 м/с.

По данным Gismeteo, в Омске сегодня будет до –32 градусов. В середине дня в городе может потеплеть до –24 градусов. Осадков не ожидается, порывы ветра могут достигать 5 м/с.