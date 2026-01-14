В Омске появились «дворники по вызову»

В Омске пытаются заработать на уборке снега.

фото Freepik.com

Проблема нечищеных дорог, пешеходников, парковок возвращается в Омск каждую зиму. После снегопадов город стоит в пробках мертво, не могут выехать со дворов автолюбители, буксует скорая, в частном секторе тоже накопились снежные сугробы.

На проблему откликнулась частная инициатива: услуги по расчистке предлагают сотни обладателей тракторов и погрузчиков, самосвалов и просто лопат, причем предлагают «трезвых» рабочих. В объявлениях обещают быструю и качественную работу. Корреспондент «Омск-информа» на одной из онлайн-платформ частных объявлений изучил спрос и цену такой услуги. Предложений оказалось больше 200!

От 3 000 рублей стоят услуги по аренде фронтального погрузчика, уборке, расчистке, вывозе снега. Причем указывается, что в удобное для вас время.

– Ковш объемом 2 куба, грузоподъемность 3 тонны, – сообщает одно из объявлений.

скрин

В большинстве случаев речь идет о механизированной очистке территорий от снега и его вывозе. Немало позиций связаны с очисткой крыш от снега и наледи, от сосулек. Появилась услуга «оперативный дворник», в течение часа обещают приехать и разобраться с сугробами за 4 000 рублей, впрочем, все цены оговариваются.

Предлагают и ручную уборку снега с помощью лопат, инструмент, как полагается, идет в комплекте. В некоторых объявлениях указано, что выезжают на объект только трезвые и без судимостей. Цена такой услуги самая минимальная – 450 рублей в час.