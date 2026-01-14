Уволенный подрядчик подал в суд на Омский ТЮЗ

Иркутская фирма решила доказать, что театр необоснованно разорвал контракт.

Завтра, 15 января, в Арбитражном суде Омской области начнется рассмотрение иска ООО «Стройцентр-Иркутск» к бюджетному учреждению культуры Омской области «Омский областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола».

Бывший подрядчик реконструкции здания Омского ТЮЗа требует признать недействительной сделкой односторонний отказ учреждения от исполнения государственного контракта и признать незаконными действия о предъявлении требования о платеже по банковской гарантии. Речь идет о сумме в размере 97 млн 361 тыс. рублей. Третьим лицом выступает ПАО акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк».

Ответчик, по мнению истца, отказался от совместной работы незаконно и необоснованно. Ранее руководство Омского ТЮЗа объясняло разрыв контракта тем, что подрядчик неоднократно срывал сроки ремонта, чем нанес ущерб государственным интересам.

История тянется с 2021 года, когда театр вошел в нацпроект «Культура», на его капремонт были выделены средства из федерального и регионального бюджетов. По результатам торгов с ООО «Стройцентр-Иркутск» был заключен контракт на сумму 432,5 млн рублей. Открыться после ремонта ТЮЗ должен был в 2023 году. Но подрядчик затянул все сроки, а стоимость работ увеличилась до 918,2 млн рублей.

8 октября 2025 года заказчик уведомил подрядчика о расторжении контракта, а 21 октября договор был официально прекращен.

Добавим, что завершать работы на объекте будет другой подрядчик, контракт заключен с компанией «АРТ Ремстрой». Все работы нужно успеть сделать до конца лета 2026 года.